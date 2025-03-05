Keşan'da Şüpheli Üzerinde Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak'ta devriye görevi sırasında şüphelendikleri İ.S. isimli şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 28 adet sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan İ.S. Hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA