Keşan'da Şüpheli Üzerinde Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek durdurdukları İ.S. isimli şahsın üst aramasında 28 adet sentetik ecza hapı buldu.

Son Güncelleme:
Keşan'da Şüpheli Üzerinde Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak'ta devriye görevi sırasında şüphelendikleri İ.S. isimli şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 28 adet sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan İ.S. Hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Edirne
Son Güncelleme:
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Manisa'da Şüpheli Üzerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi Manisa'da Şüpheli Üzerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu: 'Son Bir Tur' Daha Olacak! Tek Tek Tarihleri Saydı İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu