Kayseri’de Vakıf Haftası Başladı: Bu Yılın Teması 'Vakıf ve Aile'

Kayseri’de 5-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle resmen başladı. Bu yıl “Vakıf ve Aile” temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında, vakıf kültürünün toplumsal yapıyla olan bağına dikkat çekiliyor.

Çelenk sunma töreni, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir’in öncülüğünde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Hafta boyunca Kayseri genelinde düzenlenecek etkinliklerle, vakıf medeniyetinin izleri yeniden canlandırılacak ve genç nesillere aktarılması amaçlanacak. Etkinlikler aracılığıyla vakıfların tarihi, kültürel ve sosyal boyutları toplumla buluşturulacak.

Kaynak: İHA