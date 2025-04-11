Kayseri Kara Teslim Oldu

Kayseri'de birden bastıran kar yağışı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşatırken zemin beyaza büründü.

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Kayseri Kara Teslim Oldu

Kayseri'de öğle saatlerinin ardından başlayan kar yağışıyla birlikte rüzgar da şiddetini arttırdı. Kent merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi’nde etkili olan kar sebebiyle zemin beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kayseri ve çevre illerde kar yağışıyla birlikte şiddetli rüzgarın da etkisini göstereceğini belirterek, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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Kayseri Kar Yağışı
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