Kastamonu'da Feci Kaza! Beton Mikseriyle Kamyon Çarpıştı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde beton mikseri ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Daday'ın Akpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal B. idaresindeki 57 ABE 829 plakalı beton mikseri ile karşı yönden gelen Burhan Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücüler Erdal B. (51) ve Burhan Ç. (41) araçta sıkışarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarı sonrasında kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, kaza sonrası ağır vasıtalardan bir tanesinin kupasının koptuğu görüldü.

Kaynak: İHA