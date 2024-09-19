Denizli'de Off-Road Şampiyonası Heyecanı

Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yapacak olduğu Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası, 4’üncü Ayak Dendoff Yarışı 21-22 günlerinde Merkezefendi Off-Road Pisti’nde gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Off-Road yarışları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Merkezefendi Off-Road Pisti’nde düzenlenen toplantıya, DENDOFF Kulüp Başkanı Harun Deynek ile yetkililer, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları ve basın mensubları katıldı.

Merkezefendi Off-Road Pisti'nde yapılacak yarışa 20’nin üzerinde aracın katılım sağlaması bekleniyor. 21 Eylül’de Mukavamet Etabı ile seyircisiz olarak başlayacak olan etapta sporcular 12 kilometrelik, 22 Eylül Pazar günü saat 12.00’de başlayacak Seyirci Etabı’nda ise sporcular 6 kilometrelik alanda yarışacak. Merkezefendi Off-Road Pisti, tüm seyircilerin tüm araçları yukarıdan kuş bakışı açısı ile izlemesine de olanak sağlayacak.

'BİZ DE PİSTİMİZ DE EKİP DE HAZIR'

Yarışlara ev sahipliği yaptıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Başkan Şeniz Doğan, "Geleneksel hale gelen ulusal Off-Road yarışlarının basın lansmanı için toplanmış bulunmaktayız. Sporcularımız şovlarını daha iyi yapabileceği ve yarışabileceği bir alanda Off-Road yarışlarını gerçekleştireceğiz. Ulusal bir yarış olduğu için ilçemizin ve ilimizin tanıtımında da birçok katkısı olacak. Bu yarışlar ile ilçemizin tanıtımı anlamında büyük katkıda bulunuyoruz. Biz hazırız, pistimiz hazır, ekip arkadaşlarımız hazır. Yarışların bu pistte görsel olarak çok güzel olacağını düşünüyorum ve herkesi keyifli, heyecanlı ve adrenalin ile dolu yarışımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA