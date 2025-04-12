Karabük’te Yoğun Kar Yağışı Hayatı Zorlaştırdı: Ekipler Seferber Oldu

Karabük genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yalnızca yol temizleme çalışmalarıyla değil, aynı zamanda acil yardım çağrılarına da yanıt vererek adeta zamana karşı yarıştı.

Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla Köyü Nahta Mahallesi’nde rahatsızlanan Hacer Dönmez isimli vatandaşa ulaşmak için harekete geçen ekipler, yer yer 50 santimetreyi bulan kar kalınlığına rağmen yolu açarak bölgeye ulaştı. Diğer yandan Eflani ilçesine bağlı Bağlıca köyünde ineği doğum yapan vatandaşın yardımına yetişen özel idare ekipleri, veterineri bölgeye ulaştırdı.

Kaynak: İHA