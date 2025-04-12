Karabük’te Yoğun Kar Yağışı Hayatı Zorlaştırdı: Ekipler Seferber Oldu

Karabük’te etkili olan kar yağışı kırsal kesimlerde ulaşımı aksatırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak ve acil yardım bekleyen vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu.

Karabük’te Yoğun Kar Yağışı Hayatı Zorlaştırdı: Ekipler Seferber Oldu

Karabük genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yalnızca yol temizleme çalışmalarıyla değil, aynı zamanda acil yardım çağrılarına da yanıt vererek adeta zamana karşı yarıştı.
Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla Köyü Nahta Mahallesi’nde rahatsızlanan Hacer Dönmez isimli vatandaşa ulaşmak için harekete geçen ekipler, yer yer 50 santimetreyi bulan kar kalınlığına rağmen yolu açarak bölgeye ulaştı. Diğer yandan Eflani ilçesine bağlı Bağlıca köyünde ineği doğum yapan vatandaşın yardımına yetişen özel idare ekipleri, veterineri bölgeye ulaştırdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Seyir Halindeyken Damperi Açılan Tır Üst Geçide Çarptı Seyir Halindeyken Damperi Açılan Tır Üst Geçide Çarptı
Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı
Söke'de Yılan Balığı Festivali Coşkusu Başladı Söke'de Yılan Balığı Festivali Coşkusu Başladı
İzmir’de 103 Adrese Şafak Baskını, 143 Kişi Yakalandı İzmir’de 103 Adrese Şafak Baskını, 143 Kişi Yakalandı
Şırnak’ta Korkunç Kaza, Araç Çaya Uçtu Şırnak’ta Korkunç Kaza, Araç Çaya Uçtu
ÇOK OKUNANLAR
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?
Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın