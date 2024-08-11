Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın!

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Çukurören köyünde 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın!

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi'nde Hakkı Korkut'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin bir odasında yangın nedeniyle hasar oluştu.

Etiketler
Karabük Yangın
Anavatanı Meksika Ama Ege’de Kıymetlenecek Anavatanı Meksika Ama Ege’de Kıymetlenecek
Nusaybin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Nusaybin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Erzurum'da Karakucak Güreşleri: Kardeşler Birbirine Rakip Oldu Erzurum'da Karakucak Güreşleri: Kardeşler Birbirine Rakip Oldu
Muğla'da İşçi Servisiyle İtfaiye Aracı Çarpıştı: 8 Yaralı! Muğla'da İşçi Servisiyle İtfaiye Aracı Çarpıştı: 8 Yaralı!
Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor
Mısır Tarlasında Bebek Bulunmuştu: 1 Kişi Tutuklandı Mısır Tarlasında Bebek Bulunmuştu: 1 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
'Geri Dönüyor' İddialarının Ardından Konuştu! Kılıçdaroğlu Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı? Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı?
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı