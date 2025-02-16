Kapanan Köy Yollarını Açma Çalışmaları Sürüyor

Elazığ’da kuvvetli bir şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kapanan Köy Yollarını Açma Çalışmaları Sürüyor

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kuvvetli bir şekilde devam etti. Kent genelindeki yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 ekip ile çalışmalara başladı.

Çalışmalar sonucunda birçok köy yolu ulaşıma açılırken son olarak 4 köy yolu kaldı.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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