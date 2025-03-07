Kahramanmaraş'ta 4 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda şüphelilerden M.B. 785,54 gram metamfetamin maddesi ile A.G. , E.T. ve V.T. ise bin 245 adet sentetik ecza hapı, 1'i tabanca 2 silahla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA