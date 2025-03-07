Kadın Çalışanlara 8 Mart Jesti: Özel Gün İçin Ekstra İzin Verildi

Kadınların iş hayatındaki katkılarını vurgulamak ve bu özel günü kendilerine ayırmalarını sağlamak amacıyla uygulanan izin hakkı, iş stresinden uzak bir gün geçirme fırsatı sunuyor. TREDAŞ, 8 yıldır kesintisiz devam eden bu uygulama kapsamında, kadın çalışanlarının iznini sadece 8 Mart’ta değil, tercih ettikleri 6, 7, 10 veya 11 Mart tarihlerinde de kullanabileceklerini duyurdu.

Kaynak: İHA