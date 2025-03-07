Düzce’ye Yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Hizmet Binası Geliyor

Düzce Hamidiye Mahallesi’ne yapılacak olan 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası için çalışmalar başladı.

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Düzce’ye Yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Hizmet Binası Geliyor

Düzce’de sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticileriyle birlikte yeni sağlık kompleksinin yapılacağı alanı yerinde inceledi. Sağlık Müdürü Yılmaz, proje hakkında detaylı bilgi vererek, 8 hekimin görev yapacağı Aile Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra 112 Acil Sağlık Hizmetleri merkeziyle de bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçleneceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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