İskenderun'da Aranan Şahıslar Yakalandı

İskenderun'da emniyet ekipleri, ateşli silahla kasten yaralama olayının şüphelisi 2 kişi ile karşılıksız çek kullanmak’tan 4 milyon 93 bin 400 lira para cezası ile aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İskenderun'da Aranan Şahıslar Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İskenderun Savaş Mahallesi’nde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayı ile ilgili olarak olayın şüphelileri İ.E. ile U.Y. ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, çekle ilgili karşılıksızdır işlem yapılmasına sebebiyet verme suçlarından 12 ayrı dosyadan 4 milyon 93 bin 400 lira adli para cezası ile aranan G.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca 3 adet fişek ele geçirildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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