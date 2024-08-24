Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi Yenilendi

Yenilenen Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi’nin açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi’miz çok uzun yıllardır burada birçok çocuğumuza ev sahipliği yapıyor ve ilk defa yenilenmiş yüzüyle yeni nesillere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Burada benim çocukluğum, burada Ilıca'mızda yaşayan birçok çocuğumuzun anıları var. Bu anıları koruyarak devam ettirmek bizim en büyük önceliğimiz. Çeşme’mizde tabii ki yeni spor alanları ihtiyacı vardır, bu alanların kamu ile kazandırılması en büyük hedefimiz olacak” dedi.

Celal Bayar Mahallesi’nde bulunan Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi yenilenerek hayata geçirildi. Açılışa, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme CHP Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, çok sayıda çocuk sporcu da katıldı.

Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi’nin saha zemini, saha çevresindeki tel örgüler ve bunlara bağlı tüm saha aydınlatmaları kapsamlı tadilat sonucu yenilendi. Tesis bünyesinde idari işlerin yürütüleceği bina ve bünyesinde banyo ve tuvalet barındıran soyunma odası ünitesi olmak üzere 2 adet konteyner ünite bulunuyor. Tesisin kamera sistemi ile güvenliği sağlanırken, vatandaşların da alanda oturabilmesi için banklar konuldu.

“BURASI SİZİN SONUNA KADAR KEYFİNİ ÇIKARIN”

Başkan Denizli, yenilenen tesisin açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi’miz çok uzun yıllardır burada birçok çocuğumuza ev sahipliği yapıyor ve ilk defa yenilenmiş yüzüyle yeni nesillere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Burada benim çocukluğum, burada Ilıca'mızda yaşayan birçok çocuğumuzun anıları var. Bu anıları koruyarak devam ettirmek bizim en büyük önceliğimiz. Çeşme’mizde tabii ki yeni spor alanları ihtiyacı vardır, bu alanların kamu ile kazandırılması en büyük hedefimiz olacak. Tabii ki var olan ve geçmiş yıllarda yapılanları da dönüştürerek, yenileyerek yine kamuya kazandırmak da çok önemli. Önemli olan anıların sürdürülebilir olması. Ben buna çok inanıyorum. Çeşme nesiller boyu dilden dile dolaşan ve hepimizin anılarının bulunduğu yer. O yüzden burayı komple dönüştürmek yerine var olanları koruyarak genişletmek de birincil önceliğimiz. Tabii ki eksik olunan alanlara da yenileri eklenecek. Bu süre de sonuna kadar katılımcılık esası ile çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve erkeklerimizin fikirlerini, ihtiyaçlarını dinleyerek ilerlemek önceliğimiz. Ayrıca buranın yeniden çocuklarımıza kavuşturulmasında emeği geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer tüm müdürlüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Havaların sıcak olduğu bu zamana yetiştirilmesi için büyük bir çaba sarf ettiler. Dilerim çocuklar burada tıpkı bizlerin biriktirdiği gibi şahane anılar biriktirir. Burası sizin için sonuna kadar keyfini çıkarın.”

Kaynak: ANKA