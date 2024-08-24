Tandır Evinde Yangın Çıktı

Hakkari'de bir tandır evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tandır Evinde Yangın Çıktı

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi’nde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Bağlar Mahallesi’ndeki bir tandır evinde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevler, mahalle sakinlerini korkuttu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağlar Mahallesi sakinleri, itfaiye ekibinin zamanında gelmesi ile birlikte rahat bir nefes olduklarını belirterek, evlere sıçramadan yangının söndürüldüğünü söylediler.

Kaynak: İHA

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