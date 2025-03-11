İki Aile Arasında Çıkan Kavgada 5 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı Mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şaban G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA