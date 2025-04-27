Hurdaya Dönen Araçtaki 4 Kişi Ölümden Döndü

Kaza, Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halde olan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Tek taraflı gerçekleşen kazada, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 4 şahsı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA