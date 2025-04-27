17 Yaşındaki Genç Ölümden Döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki gence araç çarptı. Kaza nedeniyle genç yaralanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17 Yaşındaki Genç Ölümden Döndü

Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolunda karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Ö.S.’ye seyir halinde bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Manisa Trafik kazası
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