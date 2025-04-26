Hırsızlık ve Cinayetten Aranıyorlardı! Bursa'da Yakalandılar
Bursa İnegöl'de cinayet ve hırsızlıktan aranan şüpheliler polisler tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ö.(29)'yü gözaltına aldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan E.B.'yi de yakaladı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA