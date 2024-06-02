Hatay'da korkutan patlama! 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu

Hatay'ın Payas ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

Hatay'da korkutan patlama! 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu

Hatay'ın Payas ilçesi İstiklal Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman ve park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.

Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor. Ekipler, 2 katlı binanın çatısında meydana geldiği öne sürülen patlamanın nedenini araştırıyor.

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Kaynak: AA

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