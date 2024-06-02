Bandırma’da feci kaza: Trenin çarptığı adam hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tren yolu hattı üzerinde yürüyen bir kişiye tren çarptı. Tren lokomotifin çarpması sonucu H.G. isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Bandırma’da feci kaza: Trenin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bandırma-Balıkesir tren yolunda saat 08.40 sıralarında yürümekte olan H.G.’ye, Bandırma-Kuş Cenneti yönünde hareket halinde olan manevra lokomotifi çarptı.

Kazanın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine intikal etti. Olay yerinde yapılan incelemede, H.G.'nin cesedinin 17 Eylül Mahallesi'nden geçen tren yolu hattının 339. kilometresinin 800. metresinde, Kuş Cenneti yönüne doğru sağ tarafta bulunduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Daha sonra 112 acil ekipleri H.G.’nin cesedini kaldırmak üzere olay yerine çağrıldı. Ölü muayene işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.G.’nin cesedi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.G.’nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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