Bolu'da fabrikada amonyak gazı sızıntısı: 18 işçi hastaneye kaldırıldı!

Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanede tedavi altına alındı.

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Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edildi.

Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne getirildi.

Merkezde gazdan arındırıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.

Kaynak: AA

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