Hatay'da korku dolu anlar! Sıcağa dayanamayan elektrik telleri bomba gibi patladı

Hatay'da aşırı sıcaklardan dolayı elektrik tellerinde yaşanan patlama vatandaşları tedirgin etti.

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Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan sokakta elektrik tellerinde patlama yaşandı. Yaşanan patlama sık sık tekrar etti.

Elektrik tellerinde yaşanan genleşmeden dolayı patlama yaşandığı düşünülürken art arda çıkan kıvılcımlar vatandaşları tedirgin etti.

O anları cep telefonu kamerasına kayıt altına alan Hamza Midilli, “Üç günden beri bu şekilde tellerden ateş çıkıyor, nereden baksanız bir dakika sürüyor. Videoya çekenler oldu ihbar edenler de olmuş, çıktığı günden beri ihbar ediliyor fakat ilgilenen olmadı. Ben klimalara biraz fazla yüklenildiğini ve o yüzden patlama yaşandığını düşünüyorum. Gündüzlere bir şey olmuyor yalnız 19.00-20.00 civarı oluyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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