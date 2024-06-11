Bodrum'da kıyı işgali: 2 kilometrelik plajda sadece 21 metre halk için ayrılmış

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi tarafından 4 haftadır düzenlenen kıyı işgallerine karşı “Kıyılar Halkındır Halkın Kalacak” eylemi bu kez mavi bayraklı Bitez sahilinde düzenlendi. Eylemde 2 kilometrelik halk plajının restoran ve oteller tarafından denizin içine kadar işgal edildiği ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; ölçüm yapan eylemciler halk için ayrılan yerin sadece 21 metre olduğunu tespit etti. Platform sözcülerinden Güney Şirin elindeki havluyu şezlongların üzerine fırlatarak “Gördüğünüz gibi halka açık olması gereken yer tamamen işgal altında. Havlumuzu nereye sereceğiz arkadaşlar, havlumuzu serecek yer dahi bırakmıyorlar. Artık yeter diyoruz. Kanunu uygulayın, işgale son verin” dedi.

Bodrum’daki STK’ler ve çevre örgütleri ile siyasi parti temsilcilerinde destek verdiği eyleme yaklaşık 200 kişi ellerinde “Kıyılar Halkındır”, “Kıyı Kanununu Uygula”, “Elini Çek, Kıyılar Halkındır”, “Denize Erişim Herkesin Hakkı”, “Kıyılar Halkındır, Halkın Olacak” yazılı dövizlerle işgali protesto etti.