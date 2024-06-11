Sunucu, depreme canlı yayında yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depreme, ER TV sunucusu Fatih Avcı canlı yayında yakalandı. O anlar, saniye saniye yayınlandı.

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Sunucu, depreme canlı yayında yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlar ER TV kameralarına da anbean yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı'nın canlı yayında depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,6, derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.

Kaynak: İHA

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