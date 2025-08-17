Hatay’da İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki beş farklı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık vakalarının faillerini yakalamak için kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyen polis, zanlının M.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, çalındığı belirtilen 26 adet kıyafet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA