Hatay’da İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Hatay’da İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki beş farklı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık vakalarının faillerini yakalamak için kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyen polis, zanlının M.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, çalındığı belirtilen 26 adet kıyafet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

