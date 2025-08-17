Mardin’de Yan Yola Düşen Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı
Mardin’in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yan yola devrilen otomobilde bir kişi yaşamını yitirirken, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
25 yaşındaki Ali Furkan B.’nin kullandığı 01 AFS 494 plakalı araç, Ömerli-Midyat karayolunun kırsal Anıttepe Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, yol çalışması nedeniyle oluşan kot farkı bulunan yan yola devrildi.
Kazanın bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybederken; Nesrin B. (45), Arif Y. (48), Beren Y. (13), Nermin Y. (40) ve Yüsra Fatma B. (10) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
