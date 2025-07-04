Hafif Ticari Araç ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Olay, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen L.B. yönetimindeki 06 CCR 503 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen U.B.’nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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