Kilis’te Bir Evde Yangın Çıktı: İtfaiye Anında Müdahale Etti
Kilis’in Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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Postacı Sokak üzerinde U.D.’ye ait ikamette henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevleri fark eden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, evde maddi zarar oluştu. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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