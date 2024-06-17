Gurbetçiler Türkiye'ye gelmeye başladı: Vatan bir başka, camiyi görünce insanın gözleri doluyor

Uzun yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

İsveç'ten gelen Yusuf İzgi, ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Bayramı geçirmek için ailesiyle Konya'ya gideceğini belirten İzgi, "Çok mutluyuz, Allah'a şükürler olsun vatanımıza geldik. Tatilde ailemizi ziyaret edeceğiz, dostlarımızla zaman geçireceğiz. Çok sevinçliyiz. 25 yıldır gurbetteyiz. Türkiye'ye her geldiğimizde çok farklı duygular yaşıyoruz. Türk bayrağını görünce hissettiklerimiz anlatılamaz" dedi.

"CAMİYİ GÖRÜNCE İNSANIN GÖZÜ DOLUYOR"

Avusturya'dan gelen Muammer Kocaoğlan ise bayram bitmeden memlekete ulaşmak için hızlı şekilde yola çıktıklarını ifade etti. Mutlu olduğunu dile getiren Kocaoğlan, "Vatana gelmek çok başka bir şey. Edirne'ye gelip camiyi görünce insanın gözleri doluyor, vatan bir başkadır. Bayram namazını kılıp yola çıktık, çok şükür Türkiye'ye vardık" diye konuştu.

Dede İltaş da memleketi Ankara'ya gidip ailesiyle bayramlaşmak için sabırsızlandığını belirtti.

Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadığını vurgulayan İltaş, "Toprağımızı görünce insan değişiyor. Bayramın ilk gününü kaçırdık ama inşallah akşama evde olacağım. Türkiye'de bayrağı görünce tüm yorgunluk ve sıkıntılarımız bitiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA