Girdiği Denizden Cansız Bedeni Çıktı

Antalya'da denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Girdiği Denizden Cansız Bedeni Çıktı

Konyaaltı Sahili'nde denize giren bir kişinin suda hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bu sırada durumu fark eden vatandaşların yardımıyla bu kişi karaya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanığı Onur Narçiçeği, gazetecilere, ailesiyle sahilde oldukları sırada bir erkeğin denize girdiğini söyledi. Bir süre sonra bu kişinin çırpındığını anlatan Narçiçeği, "Her şey 3-4 dakika içinde oldu, hemen denize atlayıp sahile çıkardık. Sağlık ekipleri öldüğünü belirledi, Allah ailesine sabır versin, üzücü bir olay." dedi.

Kaynak: AA

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