Gıdada Tehlikeli Oyun! 30 Ton Taklit Kaşar ve Beyaz Peynir Ele Geçirildi
Afyonkarahisar’da jandarma, değişik markaları taklit ederek peynir üretimi yapan tesise baskın yaptı. Baskında 30 ton kaşar, 31 ton süt ve bir ton beyaz peynir ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı.
Ardından harekete geçen ekipler söz konusu tesise baskın yaparak arama yaptı. Aramada 30 ton kaşar, 1 ton beyaz peynir, 31 ton süt, 263 bin adet marka etiketi ve paketlemede kullanılan binlerce koli ve paket ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA