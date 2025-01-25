26 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yeri tespit edildi. Şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

26 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan S.B'nin Kartepe'de olduğu tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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