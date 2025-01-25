Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 bin 555 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 4 bin 555 sentetik ecza hapı ele geçirilen olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 bin 555 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y'nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 4 bin 555 sentetik ecza hapı, 5 gram afyon sakızı, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 114 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.Y. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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