Gaziantep’te Tır Dorsesine Saklanmış 45 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan birinde, narkotik ekipleri tarafından takibe alınan bir tır durduruldu.

Yapılan detaylı aramada tırın dorsesine gizlenmiş halde 31 kilo 150 gram skunk ile 14 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Toplamda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA