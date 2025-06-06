Gaziantep’te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayı boyunca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 235 ayrı olaya müdahale edilirken, 253 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 5 kilo 90 gram skunk, 1 kilo 870 gram esrar, 551 adet uyuşturucu hap, 423 kök kenevir, 134 gram metamfetamin, 12 bin 22 adet taklit/sahte ürün, 13 bin 427 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 250 kg gümrük kaçağı tütün, 3 bin 410 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, bin 50 kg gümrük kaçağı çay, 950 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 650 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 252 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 32 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 26 adet ruhsatsız tabanca ve 450 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 26 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 253 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 241 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA