Kocaeli'de Apartman Yangını: Yaşlı Kadın Fenalık Geçirdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın söndürülürken, 3. katta oturan yaşlı bir kadın fenalaştı ve sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kocaeli'de Apartman Yangını: Yaşlı Kadın Fenalık Geçirdi
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Adil Sekmen Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanda, bugün öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın 2. katında başlayan yangını fark eden bina sakinleri, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi ve binayı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangının yol açtığı duman ve panik nedeniyle apartmanın 3. katında yaşayan yaşlı bir kadın fenalık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak durumunu stabilize etti. Yaşlı kadının sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, tedavisi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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