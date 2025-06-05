Karapınar’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Karapınar ilçesi Kesmez mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgiye göre, M.M.D. yönetimindeki 80 ACT 101 plakalı otomobil, sağ bankette durmak istediği sırada, Z.P.’nin kullandığı 34 GV 5709 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, sürücü M.M.D. ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın nedenini belirlemek için polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA