Gaziantep İslahiye'deki minibüs kazasında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Mayıs'ta meydana gelen minibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, ağır yaralı Emine Yener'in de vefat etmesiyle 10'a yükseldi.
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Emine Yener, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
OLAY
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikseri çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 5'inin tedavisi sürerken 6'sı taburcu edilmişti.
Kaynak: AA
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