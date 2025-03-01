Eskişehir’de Tefeci Operasyonu, 11 Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'de yasa dışı yollarla yüksek faizle borç para verdiği belirlenen 11 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Eskişehir’de Tefeci Operasyonu, 11 Şüpheli Gözaltında

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç kiralama şirketini paravan olarak kullanarak tefecilik yapan şüphelileri tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla 1’i kadın olmak üzere 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile tefeciliğe ilişkin belgeler ele geçirildi.

İfade işlemleri sonrası 3 kişi serbest bırakılırken, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, borç verdikleri kişilere yüksek faizle senet imzalattıkları, mağdurların hukuki yollara başvurmasını baskı ve tehdit yoluyla engelledikleri iddia ediliyor.

Kaynak: DHA

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