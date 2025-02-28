Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Darbe: 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Darbe: 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, Şehitkâmil ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen A.A., H.İ.K. ve S.K. isimli şahıslar takibe alındı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahların yasa dışı yollarla temin edildiği ve kaçakçılık amacıyla bulundurulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., H.İ.K. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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