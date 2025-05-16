Dörtyol’da Müstakil Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA