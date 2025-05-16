Dörtyol’da Müstakil Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Hatay Dörtyol’da müstakil ev alevlere teslim oldu! İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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