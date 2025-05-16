Efeler’de Zirai Alanda Yangın Çıktı

Aydın Efeler’de zirai ve otluk alanda yangın! Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Efeler’de Zirai Alanda Yangın Çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi’nde bulunan zirai ve otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Aydın İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak ve soğutma çalışmaları yapmak için bölgede yoğun bir şekilde çalıştığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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