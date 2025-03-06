Doğum Yapmak Üzere Olan Kadın İçin Sikorsky Helikopter Havalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde doğum sancıları başlayan bir kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Doğum Yapmak Üzere Olan Kadın İçin Sikorsky Helikopter Havalandı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi gereken anne adayı için Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky tipi helikopter, UMKE ekibiyle birlikte havalandı. Bahçesaray'dan hasta ve refakatçisini alan ekip, hastayı Van'daki Havacılık Şube Müdürlüğü’ne ulaştırdı. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, anne adayını ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Van
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu, 6 Gözaltı Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu, 6 Gözaltı
3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı 3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı
Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Kanal D'nin İddialı Dizisi Annem Ankara Final Yapıyor! Son Bölüm O Tarihte Yayınlanacak Annem Ankara Dizisi Final Yapıyor
Mimar Ece Gürel’in Sağlık Durumu Kritik! Entübe Edildi Mimar Ece Gürel’in Sağlık Durumu Kritik! Entübe Edildi