Doğum Yapmak Üzere Olan Kadın İçin Sikorsky Helikopter Havalandı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi gereken anne adayı için Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky tipi helikopter, UMKE ekibiyle birlikte havalandı. Bahçesaray'dan hasta ve refakatçisini alan ekip, hastayı Van'daki Havacılık Şube Müdürlüğü’ne ulaştırdı. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, anne adayını ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaynak: İHA