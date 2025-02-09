Denizli'de Yürekleri Ağza Getiren Kaza! 7 Metrelik Ağaçta Mahsur Kaldı
Denizli'de bir yamaç paraşütü pilotu yürekleri ağza getirdi. Kontrolünü kaybederek metrelerce yükseklikteki ağaca takılan pilot ekipler tarafından kurtarıldı.
Yamaç paraşütçüsü Sueda Nur Çelik (24), Pamukkale Ören yeri yakınlarındaki Dinamit Tepesi pistinden tekli uçuş yaptı.
Ören yeri yakınlarındaki piste inmek isteyen Çelik kontrolünü kaybederek Pamukkale Kuzey Kapısı yakınlarında yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ağaca takılarak mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince merdivene alınarak kurtarılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA