Hakkari Kara Teslim! İki Gün Arayla Aynı Kabus Yaşandı
Sibirya soğuklarının yaşandığı Hakkari kara teslim oldu. Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrası yoluna ikinci kez çığ düştü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gün önce düşen çığın ekiplerce temizlendiği Çobanpınar mezrası yolunun 36. kilometresine gece saatlerinde yeniden çığ düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yola düşen kar yığınının temizlenmesi için çalışma başlattı.
Metrelerce karın bulunduğu yolda zor şartlarda çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu ulaşıma açmayı başardı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: