Malatya'ya Kritik Uyarı: Salı Günü Yeniden Geliyor

Üç gün önce kar yağışı ile beyaza bürünen Malatya’da kar yağışının önümüzdeki salı günü yeniden etkili olacağı açıklandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 13 Şubat Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar aralıklı kar yağışının hakim olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının en yüksek 4 derece, en düşük ise eksi 10 derece kadar düşeceği kentte kırsal mahallelerde ise beyaz örtü kartpostallık görüntülere yerini bıraktı.

Akçadağ’ın Kozluca Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen mahallenin drone ile çekilen fotoğrafları ortaya kartpostallık manzaralar çıkarttı.

Kaynak: İHA