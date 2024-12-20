Delik Deşik Oldu! Çorum'da Park Halindeki Araca Kurşun Yağmuru

Çorum'da Kale Mahallesi Gelincik 1. Sokak'ta park halinde olan araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla defalarca ateş açıldı. Araca 10 kurşun isabet ederken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA