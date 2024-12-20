Delik Deşik Oldu! Çorum'da Park Halindeki Araca Kurşun Yağmuru

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki bir araca defalarca silahla ateş edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
Delik Deşik Oldu! Çorum'da Park Halindeki Araca Kurşun Yağmuru

Çorum'da Kale Mahallesi Gelincik 1. Sokak'ta park halinde olan araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla defalarca ateş açıldı. Araca 10 kurşun isabet ederken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çorum
Son Güncelleme:
Faciadan Son Anda Dönüldü! Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı: 2 Kişi Dumandan Etkilendi Yemek Ocakta Unutuldu, Faciadan Son Anda Dönüldü
Sırrını Sadece İzmirliler Biliyor! Yaprak Sarmaya Lezzet Katan Tüyo Sırrını Sadece İzmirliler Biliyor! Yaprak Sarmaya Lezzet Katan Tüyo
Yine Elektrikli Soba Faciası: İşçilerin Kaldığı Prefabrik Lojman Alevlere Teslim Yine Elektrikli Soba Faciası: İşçilerin Kaldığı Lojman Alevlere Teslim
Bodrum ve Çeşme'yi Geride Bıraktı! Herkesin Gözdesi Olan ilçe Bodrum ve Çeşme'yi Geride Bıraktı! Herkesin Gözdesi Olan ilçe