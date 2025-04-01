Darende’de Bayram Coşkusu: Protokol ve Halk Bayramlaştı

Malatya'nın Darende ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi. Köprü Gözü Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte, ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı.

Darende Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bayramlaşma programında konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ilçede dayanışma ruhunun güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Törende ayrıca ilçedeki siyasi parti temsilcileri de söz alarak, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Kaynak: İHA