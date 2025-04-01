Kazadan Dönerken Kaza Yaptılar: İtfaiye Aracı Orta Refüje Çıktı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, daha önce müdahalede bulundukları bir trafik kazasından dönen Germencik İtfaiye Grup Amirliği ekipleri dönüş yolunda kaza geçirdi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Kazadan Dönerken Kaza Yaptılar: İtfaiye Aracı Orta Refüje Çıktı

Edinilen bilgilere göre, Germencik’ten Aydın-İzmir otoyolundaki kazaya müdahale ettikten sonra geri dönen 09 AB 343 plakalı itfaiye aracı, İncirliova ilçe girişinde kontrolünü kaybetti. Turgay Avcu yönetimindeki araç, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu orta refüje çıkarak durabildi.

Kazada başından ve göğüs bölgesinden yaralanan sürücü için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta ciddi hasar meydana geldi. Lastikleri patlayan itfaiye aracı, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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