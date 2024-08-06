Çorum'da Yangın Paniği: Samanlık Kül Oldu

Çorum'da bir köy evinin bahçesinde yangın çıktı. Bahçeye istiflenen saman balyaları alevlere teslim olurken, samanlık kül oldu.

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Çorum'da Yangın Paniği: Samanlık Kül Oldu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Soğuçak köyünde yangın meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Saime Yıldırım'a ait evin bahçesine istiflenen saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan samanlığa sıçradı.

Köylülerin söndürme çabaları yetersiz kalınca yapılan ihbar üzerine köye Alaca Belediyesine ait iki itfaiye aracı ile bir iş makinası sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında elli saman balyası ile beş ton saman yanarak kül olurken samanlıkta ise maddi hasar zarar oluştu.

Soğutma çalışmaları devam ederken itfaiye ve jandarma ekiplerinin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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